Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan’ın tahrikkâr saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkâr tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev’e ifade ettiğim gibi, Türkiye ‘tek millet, iki devlet’ anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir.” (Aziz ÖZEN / İSTANBUL)





ÇAVUŞOĞLU, LAVROV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefonda görüştü. Çavuşoğlu’nun, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısının Kafkaslarda huzur ve barışı tehlikeye soktuğunu belirterek, Moskova’dan Erivan yönetimine saldırgan tutumundan vazgeçmesi için baskı yapmasını istediği öğrenildi. Çavuşoğlu, Lavrov’un ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de telefonda görüşerek, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurguladı ve son gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu temaslarının ardından Twitter’dan, “Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanındayız” mesajını paylaştı.

AKAR’DAN UYARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan’ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz” açıklaması yaptı. Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınadı.

ANKARA’DAN ‘ASKERİ DESTEK’ SİNYALİ

TÜRKİYE, Ermenistan’ın dün sabaha karşı Azerbaycan’a yönelik saldırısına çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından dile getirilen tepkide Türkiye, Azerbaycan’a destek konusunda açık çek verdi. Aksoy’un açıklamasında, “Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız” ifadesi dikkat çekti. Bu ifade kulislerde, “Eğer Azerbaycan askeri destek isterse, Türkiye bunu hemen vermeye hazır” şeklinde yorumlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, geçen ağustosta Azerbaycan’da iki haftadan uzun süren “TurAz Kartalı 2020” adlı müşterek askeri tatbikat yapmıştı. (Uğur ERGAN / ANKARA)

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: OMUZ OMUZA DURACAĞIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Azerbaycan ile omuz omuza duracağını söyledi. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısı ile ilgili Twitter’dan İngilizce paylaşımda bulunan Altun, “Her türlü saldırganlığa karşı Azerbaycan’daki kardeşlerimizle her daim omuz omuza duracağız” dedi. Uluslararası kamuoyunun Ermeni saldırganlığına karşı sessiz kaldığını ifade eden Altun, “Ermeni saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz ve tüm ulusları işgal ve saldırılara karşı Azerbaycan’ın yanında durmaya çağırıyoruz” dedi. Altun, Türkiye’nin “Bir millet, iki devlet” sözüne uygun hareket edeceğini de ifade etti.

CHP’DEN KINAMA MESAJI

CHP’den Ermenistan’ın saldırısına kınama geldi, “Türkiye, sorunun barışçıl yollarla çözülmesine mutlaka destek olmalıdır” denildi. CHP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı. (ANKARA)





BAHÇELİ: KANIMIZLA CANIMIZLA AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki göstererek, “Karabağ Türk’ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Kanımızla canımızla varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir” dedi. (Mustafa TURAPOĞLU / DHA)