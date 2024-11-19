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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi oturumuna katıldı

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#G20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi oturumuna katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı. Oturum, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na iştirak etti.

Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı.

Oturum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#G20

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