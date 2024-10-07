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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

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#Erdoğan#Putin#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 17:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti."

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#Erdoğan#Putin#Rusya

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