Cumhurbaşkanı Erdoğan rest çekti! Yunanistan medyası bunları yazdı

Yunanistan'ın provokasyon kokan açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel canlı yayınında sert tepki göstererek, "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil! Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" ifadeleri ile yanıt vermişti. Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında manşetlerden düşmedi. Ülkenin önde gelen kuruluşları, 'Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı', 'Erdoğan, Yunanistan'a meydan okudu' gibi başlıklar ile haberi manşetlerine taşıdı.

Yunanistan, İstanbul'un fethinin 567'nci yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sonrası çılgına dönmüş, provokasyon kokan açıklamalar yapmıştı. Açıklamaların dozajı arttı, işin içine Doğu Akdeniz meselesi de girdi.

Yunanistan'dan gelen açıklamalara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi. Yunanistan'a son resti ise Recep Tayyip Erdoğan çekti.



ERDOĞAN: YUNANİSTAN KURUSIKI ATIYOR

Erdoğan, 'Türkiye ile savaşa hazırız' açıklamasına TRT Özel programında, "Yunanistan boş durmuyor, kurusıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil! Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" sözleri ile yanıt verdi. Erdoğan Ayasofya ile ilgili skandal sözlere de sert ifadeler ile cevap verdi, "Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez." dedi.

YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YANKI BULDU

Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan medyasında geniş yer buldu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, olay yaratan sözleri, "Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Birçok yayın organı, Erdoğan'ın Yunanistan karşısında geri adım atmamakta kararlı olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı'nın kararlı duruşunu "Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yerinizi bilin", "Erdoğan'dan Yunanistan'a sondaj ve Ayasofya tehdidi" manşetleri attı.