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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı: Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Kırgizstan
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı: Cengiz Aytmatovun kabrini ziyaret etti.
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 09:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e geldi. Kırgızistan’da Ata Beyit Anıtı ve Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov tarafından Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-6 Kasım tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarına başladı.

1916 isyanı anısına yapılan Ürkün Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan, ünlü Kırgız halk şairi Cengiz Aytmatov’un anıtına da çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreni sonrası Kur’an tilaveti yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı: Cengiz Aytmatovun kabrini ziyaret etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından heyetlerini birbirlerine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı: Cengiz Aytmatovun kabrini ziyaret etti.

İki lider daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek ve Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Kırgizstan

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