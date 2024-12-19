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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Pakistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi için gittiği Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan’ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Pakistan

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