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DHA- İHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'nun ardından Başbakanlıkta Pakistan Başbakanı Imran Khan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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