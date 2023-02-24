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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel’e aday gösterildi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nobel Barış Ödülü#Aday
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel’e aday gösterildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 07:00

Nobel Enstitüsü, 2023 Nobel Barış Ödülü için 305 aday bulunduğunu açıkladı. 212 kişi ve 93 kurumun aday gösterildiği listede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar nedeniyle ödüle aday gösterildiği belirtildi.

ZELENSKİ DE ADAY

Adaylar arasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni gibi isimler de göze çarpıyor. Bu yıl ödül için 10 Aralık’ta Norveç’in başkenti Oslo’da tören düzenlenecek. Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor, bu nedenle 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı. Ödülü 2022 yılında Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus insan hakları örgütü Memorial birlikte almıştı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nobel Barış Ödülü#Aday

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