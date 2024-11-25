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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Rutte
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Ankara'ya geldi.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti. 

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden önce "Kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklaması yaptı.

Rutte, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor" ifadelerini açıklamasına ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri seçildikten sonra ilk Ankara ziyaretini gerçekleştiren Rutte'yi kabul etti.

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Rutte

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