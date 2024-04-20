Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. pic.twitter.com/CBNt7PD7MP — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 20, 2024

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDA AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’yi İstanbul’da kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; bölgenin tamamının çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılmasının önemli, bunun için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının ise elzem olduğunu ifade etti. Bölgede kalıcı çözüm için sağduyulu hareketin, stratejik aklın kullanılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünün son bulması için de öncelikle acil kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.