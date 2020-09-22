Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve MIchel ile görüşüyor; üçlü zirvede Türkiye’nin üç şartı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24-25 Eylül’de yapılacak kritik AB Liderler Zirvesi öncesinde, bugün, AB dönem başkanı olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir zirve gerçekleştirecek. Videokonferans yöntemiyle yapılacak zirvede Erdoğan, Türkiye’nin üç şartını muhataplarına iletecek.

‘MÜZAKEREYE HAZIRIZ’

Kritik görüşmede Yunanistan ile Doğu Akdeniz‘deki tansiyonu düşürmek için atılabilecek adımlar, yürütülen diplomasi trafiğindeki son durumun yanı sıra Türkiye’nin AB üyelik süreci ve vize serbestisi gibi başlıklar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede AB zirvesinde Türkiye açısından masada olması gereken başlıkları Merkel ve Michel’e anlatacak. Erdoğan, bölgede gerilimin azaltılması için Türkiye’nin önkoşulsuz olarak müzakereye hazır olduğu mesajını da iletecek. Doğu Akdeniz’de atılan adımların uluslararası hukuka uygun olduğunu muhataplarına yineleyecek olan Erdoğan, Türkiye’nin her zaman diyalogdan yana olduğunu bir kez daha vurgulayacak. Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’nin tüm diplomatik girişimlerine rağmen, gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğunu söyleyecek olan Erdoğan, bu anlamda gerilimin düşürülmesi için adım atması gereken tarafın Yunanistan olduğunu iletecek.

‘TUTARLI VE ADİL OLUN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Fransa gibi ülkelerin gerilimi tırmandırıcı mesajları ve girişimlerinin önlenmesi konusunda da muhataplarına uyarılarda bulunacak. Türkiye’nin bugüne kadar başta fasıllar olmak üzere tüm konularda verdiği sözleri yerine getirdiğini ancak aynı yaklaşımın AB’den gelmediğini iletecek olan Erdoğan, sorunların çözümü konusunda AB’nin tutarlı, adil ve hakkaniyetli olması gerektiğine dönük beklentisini Merkel ve Michel’e anlatacak.

SOMUT ADIM BEKLENTİSİ

Erdoğan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, 2015 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan Mülteci Anlaşması ve Türk vatandaşlarına Avrupa’da vizesiz seyahat imkanı sağlayacak düzenleme için somut adım atılması gerektiğini yineleyecek. Görüşmede bu başlıklarda üst düzey temasların vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğini vurgulayacak olan Erdoğan, Merkel’e de son dönemde bölgedeki tansiyonun düşürülmesine dönük aktif rolü için teşekkür edecek.

ANKARA - ATİNA HATTINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Türkiye, Yunanistan, Almanya hattında cuma günü önemli bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, Almanya Başbakanı Merkel’in Başdanışmanı Jan Hecker ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Başdanışmanı Eleni Sorani ile telekonferansla görüştü. Üçlü temas, Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerinin ön toplantısı şeklinde yapıldı. Bundan sonraki süreci iki ülke dışişleri bakanlıkları yürütecek.