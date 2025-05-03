Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de: Rum yönetimi telaşlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) dış destek arayışına sevk etti.

Rum yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini, Türkiye’nin adada iki egemen devlete dayalı çözüm arayışının göstergesi olarak nitelendirdi.

Letimbiotis, ziyaretin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye’nin son dönemdeki açıklamalarıyla örtüştüğünü, gelişmeleri “yüksek teyakkuz”la izlediklerini belirtti.

Rum Sözcü, gelişmeler karşısında Avrupa Birliği kurumları ve diğer uluslararası aktörlerle diplomatik temaslarının sürdüğünü açıkladı.

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KKTC ZİYARETİ YUNAN BASININDA PANİK YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından Yunanistan basınında da bir panik havası görüldü.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki devletli çözüm planına işaret ederek "Erdoğan'ın ziyareti sahte bir devletin 'vaftizi' mi?" başlığını kullandı.

Liberal gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ne anlama geldiğine ilişkin bir analiz yayınlandı. Gazete, ziyaretin törensel nitelikte olmasının beklendiğini belirtirken iki devletli çözüm konusunda ısrarcı olunacağına vurgu yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayın yapan Phileleftheros gazetesi ise KKTC'nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak amacıyla ziyaretin düzenlendiğini iddia etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC'DE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay aranın ardından Lefkoşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 13.50 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan havalimanında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi CTP Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri, ülkede bulunan Aksakallılar Konseyi heyeti, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve diğer yetkililer hazır bulundu.



KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Lefkoşa ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının açılışını gerçekleştirecek, üçüncü gününde devam eden TEKNOFEST KKTC'de ödül törenine katılacak.