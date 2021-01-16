Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmeyle ilgili olarak resmi Telegram hesabından da bir açıklama yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kardeşim,

Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.

Azerbaycan’ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferi, bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkânlar getirdi.

Türkiye’nin Azerbaycan’a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteği sonuna kadar sürecek."



