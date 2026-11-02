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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Kore#Seul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 07:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetiyle başkent Seul'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaretinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın değerlendirilmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü’ne varışlarında Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung tarafından karşılandı. Karşılamaya Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Korede

İKİLİ ANLAŞMALAR GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında 3 Kasım Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Korede

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması ve ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Kore#Seul

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