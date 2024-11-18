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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde: Resmi törenle karşılandı

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#G20
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin yapılacağı Modern Sanat Müzesi'nde resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne eşi Emine Erdoğan ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Lula da Silva ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti.

Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

ZİRVE BAŞLADI

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden ülkelerden liderlerin açlık, sosyal adalet, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve uluslararası kurumların reformu gündemleriyle bir araya geldiği G20 Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#G20

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