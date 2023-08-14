×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti... Yunanistan'dan acı itiraf: Türk denizi oluştururlar

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti... Yunanistandan acı itiraf: Türk denizi oluştururlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:57

Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor. Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken komşu basını provokatif bir habere imza attı. Türkiye'nin deniz üslerini mercek altına alan In.gr bunların Yunanistan'ı tehdit ettiği iddia etti. 'Kaybeden taraf Yunanistan olacak' diyen In.gr itiraf gibi bir Türkiye yorumunda bulundu.

Haberin Devamı

Ege'deki yüksek tansiyon yerini dostluk rüzgarına bıraktı.

Yıllardır inişli çıkışlı devam eden Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Yunanistan'da yaşanan tren faciası sonrası karşılıklı uzatılan yardım eli ile daha ılımlı bir sürece girdi.

Karşılıklı yardımlar sonrası Ankara - Atina arasındaki buzlar erimeye devam ederken komşu basınından provokatif bir haber geldi.

Yunan In.gr, 'Uydu görüntüleri Yunanistan ve Kıbrıs'ı tehdit eden deniz üslerini ortaya koyuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Gözden KaçmasınAlmanyadan Türkiye vurgusu: Önemli bir jeostratejik konuma sahipAlmanya'dan Türkiye vurgusu: Önemli bir jeostratejik konuma sahipHaberi görüntüle

Haberde Türkiye'nin deniz üsleri mercek altına alınarak, bunların Yunanistan'ı tehdit ettiği iddia edildi.

Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen gün ortaya çıktı: 1) Annan Planı için nostaljik, Kıbrıs sorununa, ancak her iki devletin gerçekleri temelinde bir çözümü tartışmaya hazır olduğunu ilan etti.'

Haberin Devamı

Erdoğan'ın Ege'deki adaların silahsızlandırılması ile ilgili de konuştuğunu hatırlatan Yunan haber platformu 'Ege adalarının silahsızlandırılması konusuna açıklık getirerek, aslında bu konuyu Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı son görüşmede gündeme getirdiğini iddia ediyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti... Yunanistandan acı itiraf: Türk denizi oluştururlar

'Silahsızlanma, buzdağının görünen kısmıdır. Tüm gördüğümüz bu. Göremediğimiz şeyler var ama bu onların olmadığı anlamına gelmez' diyen In.gr Ege ve Akdeniz'deki Türk üsleri içine şu değerlendirmede bulundu;

'Birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde tamamen kontrollü bir Türk denizi oluştururlar'

'KAYBEDEN TARAF YUNANİSTAN OLACAK'

'Yani adalar askerden arındırılsın ya da arındırılmasın, Türkiye denize hakim olmak ve anakara Yunanistan'ı tehdit etmek istiyor' iddiasını dile getiren In.gr diyalogda veya uluslararası mahkemede bir uzlaşmaya varılsa bile kaybeden tarafın Yunanistan olacağını yazdı.

Gözden KaçmasınRusya diken üzerinde... Wagnerin şifreli mesajı deşifre olduRusya diken üzerinde... Wagner'in şifreli mesajı deşifre oldu! Haberi görüntüle

'Atina, Kıbrıs düşerse onun da düşeceğini göremiyor' diyen Yunan haber platformu haberin devamında şu iddiada bulundu;

Haberin Devamı

'Kıbrıs ise herhangi bir olumlu işaret olmaksızın diyalog konuşulduğu için Türk tehdidinin yatıştırıldığı yanılgısı içinde yaşıyor.'

'Kıbrıs'ın enerji programı neden olması gerektiği gibi ilerlemiyor?' sorusuna yanıt arayan In.gr şu yanıtı verdi;

'Cevap: Çünkü Türkiye gücünün gölgesinden kazanıyor. Diyalog olsa bile.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!