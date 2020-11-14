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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 20:19 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

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