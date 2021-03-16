Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, Suriye’de Türkiye’yi desteklemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg’de yayınlanan makalesinde, geçen yıl bu dönemlerde Türkiye’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde Esad rejiminin yeni bir saldırısını engellemek amacıyla müdahale ederek milyonlarca hayat kurtardığını belirtti. Erdoğan, “Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye’deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır. Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, Batı’nın Türkiye’yi samimi ve güçlü bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum” dedi.

‘BATI’NIN 3 SEÇENEĞİ VAR’

Batı’nın önünde üç seçenek bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle dedi: “İlk seçenek, Suriye’de yaşananları tribünden izleyerek daha fazla masum insanın hayatını kaybetmesidir. Bu yaklaşım, yalnızca Batı’nın ahlâki iddialarını zayıflatmaz, aynı zamanda terör ve düzensiz göç gibi yeni tehditler ortaya çıkararak, uluslararası güvenliğe ve Avrupa’nın siyasi istikrarına zarar verir. İkinci seçenek, kalıcı bir çözüm için gereken tüm askeri, ekonomik ve diplomatik çabaları sarf etmektir. 10 yıldır hiçbir ciddi adım atmayan Batılı liderlerin böyle bir niyeti olduğuna inanmak için bir neden bulunmamaktadır. Son ve en makul seçenek ise Batı’nın Türkiye’yi desteklemesi, asgari maliyet ve azami etkiyle Suriye’de çözümün parçası hâline gelmesidir. Burada somut beklentimiz açıktır. Batı’nın öncelikle güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG’ye karşı net bir tavır takınması gerekmektedir. Bunun yerine meşru Suriye muhalefetine gerekli destek sağlanarak barış ve istikrara yatırım yapılmalıdır.”

‘BIDEN SÖZÜNÜ TUTMALI’

“Türkiye, insani yardımlara öncülük ederek, terör örgütlerine karşı ön safta yer alarak ve diplomatik süreçlere aktif katkı sunarak Suriye’de gerekeni yapabilecek tek ülke olduğunu kanıtlamıştır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’yi de Türkiye’nin Suriye’deki çabalarına destek vermeye çağırdı. Erdoğan, “Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Türk milleti, Suriyeli komşularının çıkarlarına hizmet eden, bölgesel barış ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye hazır” ifadesini kulladı.

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