Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış için liderleri İstanbul'a davet etmişti… İlk yanıt Beyaz Saray'dan geldi

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Rusya ve Ukrayna heyetleri, 16 Mayıs'taki barış görüşmelerinin ardından bugün bir kez daha İstanbul'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Ve her iki taraf için de benim en büyük arzum gerek Sayın Vladimir Putin'i gerekse Zelenski'yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump'ı da bunların yanına almak. Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul'u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum" çağrısını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından ABD'den yanıt geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu duyurdu.



