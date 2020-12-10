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Haber Giriş: 10.12.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 21.00'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bakü'den ayrıldı.

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