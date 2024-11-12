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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 14:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin COP29 Zirvesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne (WLCAS) katılmak üzere geldiği Bakü'de ikili görüşmelerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Aliyev

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