Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne (WLCAS) katılmak üzere geldiği Bakü'de ikili görüşmelerine başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü