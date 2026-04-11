Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes sabote edilmemeli

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin sabote edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliği fırsatları değerlendirilerek daha ileriye taşınmasının faydalı olacağını belirtti.

“ATEŞKES SÜRECİNDE DİPLOMASİ ETKİLİ OLDU”

Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan sürecin küresel ölçekte olumsuz etkiler doğurduğunu ifade ederek, Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yürüttüğü diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını vurguladı.

“SABOTAJA İZİN VERİLMEMELİ”

Görüşmede Lübnan’a yönelik saldırılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin bu süreçte üzerine düşen katkıyı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

GAZZE İÇİN İKİNCİ AŞAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bu konuda yakalanan ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.

HÜRMÜZ, SURİYE VE UKRAYNA MASADA

Liderler görüşmede ayrıca Hürmüz Boğazı’nda uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye’deki gelişmeler, Kafkaslar’daki barış süreci ve Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışlarını ele aldı. Taraflar, müzakerelerin yeniden canlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

