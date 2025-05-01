×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülkeden büyükelçileri kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi#Büykükelçiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülkeden büyükelçileri kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 14:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi;'nde kabul etti. Büyükelçişler görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Belarus Büyükelçisi Glaz, Brezilya Büyükelçisi Neves, Ekvador Büyükelçisi Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri kabul etti: Çalışanlarımızın haklarını korumak önceliğimiz olduCumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri kabul etti: Çalışanlarımızın haklarını korumak önceliğimiz olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi#Büykükelçiler

BAKMADAN GEÇME!