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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da: Kritik zirveye katılacak

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Macaristan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristanda: Kritik zirveye katılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 13:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar, düzensiz göç ve ekonomik güvenlik gibi kritik konular ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, Budapeşte'de spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena'da 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin düzenleneceği alanına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristanda: Kritik zirveye katılacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde yapılacak zirve çerçevesinde Erdoğan'ın açılış oturumunda liderlere hitap etmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış oturumu ve ara oturumların ardından zirveye katılan liderlerle aile fotoğrafı çektirmesi ve zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Yılda iki kez gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların yanı sıra düzensiz göç ve ekonomik güvenlik konuları masaya yatırılacak.

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#Cumhurbaşkanı#Erdoğan#Macaristan

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