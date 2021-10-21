Cumbre Vieja Yanardağı’nın uzaydan fotoğrafları paylaşıldı

DG DEFIS’ten yapılan açıklamada, fotoğrafların Kopernik (Copernicus) Programı dünya gözlem görevi Sentinel2 uydusu tarafından 30 Eylül-20 Ekim tarih aralığında çekildiği belirtildi.
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