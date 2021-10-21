Cumbre Vieja Yanardağı’nın uzaydan fotoğrafları paylaşıldı

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DG DEFIS’ten yapılan açıklamada, fotoğrafların Kopernik (Copernicus) Programı dünya gözlem görevi Sentinel2 uydusu tarafından 30 Eylül-20 Ekim tarih aralığında çekildiği belirtildi.



Ayrıca, Cumbre Vieja Yanardağı’nın volkanik püskürmesinin başlamasından bu yana bir ay geçtiği ifade edilirken, güçlü depremlerin meydana gelmeye devam ettiği ve lavların denize doğru akmaya devam ettiği bildirildi.