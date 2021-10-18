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Cumbre Vieja Yanardağı yıkıma yol açtı! İki bine yakın ev yok oldu

#La Palma#Yanardağ Patlaması#İspanya

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundaki yanardağ patlaması adeta bölgeyi yıkıp geçti. Lavlar bir ayda 1956 binayı kül ederken La Palma'da 4 bin 606 öğrenci 30 günün ardından okula döndü.

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar, 30 günde büyük çoğunluğu ev, 1956 binayı yakıp geçti.

Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sistemi'nin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların, bölgedeki 1956 binayı yıktığı, mevcut durumda 61 evin de durumunun riskli olduğu bildirildi.

Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 811,8 hektarlık alanı kapladı.

Ana güzergahtan akan ve 28 Eylül'den itibaren denize dökülmeye başlayan lavlar, burada büyük bir delta oluşturdu.

Yanardağın güneybatı bölgesinden akan ve 2. kolu oluşturan lavların ise denize sadece 150 metre uzaklıkta olduğu ve kısa sürede Atlas Okyanusu'na dökülmeye başlayacağı bildirildi.

Kanarya Adaları'ndaki Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca) kurumu yetkilileri, lavların yeni bir noktadan daha denize dökülmeye başlamasıyla yeni küçük patlamaların ve hidroklorik asit salınımlarının olacağını belirtip, hava kirliliğinin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

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El Paso gibi bazı yerleşim yerlerinde halka, mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması ve sokakta olması halinde FFP2 tipi maske kullanması tavsiye ediliyor.

La Palma'da yaklaşık 7 bin kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda yaşamını sürdürüyor.

OKULLAR 1 AY SONRA AÇILDI

Bu arada yanardağ çevresinde riskin azaldığı bölgelerde 4 bin 606 öğrenci ve 583 öğretmen bugün okullarına geri döndü.

Yaklaşık 1 ay sonra ders başı yapan öğrencilerin yanardağdaki lav akışındaki olası değişiklik ve ya hava kirliliğinin artması durumlarında çevrim içi eğitime tekrar dönebilecekleri belirtildi.

 

HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Diğer yandan, lavlar arasında kalan ve riskli olduğu için ulaşılamayan bazı hayvanları kurtarmak için özel bir çalışma başlatıldı.

Aerocamaras adlı drone şirketi, 20 kilograma kadar ağırlık taşıyabilecek çelik bir ağı lavların üzerinde drone ile uçurarak, mahsur kalan hayvanları kurtarmaya çalışacağını açıkladı.

Bölgede son 24 saatte biri Richter ölçeğiyle 4.6 şiddetinde olmak üzere, 60 kadar deprem meydana geldi.

 

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#La Palma#Yanardağ Patlaması#İspanya

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