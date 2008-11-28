Cuma namazında camiye saldırı

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir Şii camisinde düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi öldü. Polisin verdiği bilgiye göre, cuma namazında düzenlenen saldırıda 17 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi gelmedi.



Geçen yıl, karşılıklı olarak hem Şii, hem de Sünni camilerine çok sayıda saldırılar meydana geldi, yüzlerce Iralklı hayatını kaybetti. Ancak bu saldırıların başlatacağı sanılan büyük Şii-Sünni çatışması ile ilgili tahminler doğru çıkadı.



SALDIRI, SADR YANLILARININ GİTTİĞİ CAMİYE YAPILDI

Irak'ta intihar saldırısı düzenlenen caminin, Bağdat'ın güneyindeki Musayyib'de, Amerikan karşıtı Şii lideri Mukteda Sadr yanlılarının gittiği bir cami olduğu bildirildi.

ABD ile Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının meclisten geçmesinden sonra düzenlendiğine dikkat çekilen saldırıda 12 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Amerikan askerlerinin Irak'tan hemen çekilmesini isteyen Sadr yanlıları, güvenlik anlaşmasına karşı çıkıyorlar.

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Polis kaynakları, intihar bombacısının, cuma namazı öncesinde caminin girişinde yapılan arama sırasında üzerindeki bombaları patlattığını söylediler.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı, ancak bunun El Kaide'nin işi olduğu düşünülüyor.