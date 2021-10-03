Cüce gezegen sanmışlardı... Dev göktaşı için tarih verdiler!

Haberin Devamı

Bilim insanlarının ilk olarak cüce gezegen olarak ilan ettikleri, daha sonra devasa bir göktaşı olduğu anlaşılan cisim ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Ortalama bir göktaşından 1000 kat daha büyük olan 'Bernardinelli-Bernstein' isimli cismin Güneş Sistemi’ne yaklaştığı açıklandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, bilim insanları Bernardinelli-Bernstein'in 2031 yılında gezegenimiz Dünya'ya en yakın konuma ulaşacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada söz konusu göktaşının şu aşamada Dünya’ya bir tehdit oluşturmadığı bilgisinin altı çizildi.

Bunun bugüne kadar keşfedilen en büyük göktaşlarından birisi olabileceği belirtiliyor.

Söz konusu cismin 3 milyon yıldır Güneş Sistemine girmediğinin altını çizen Pennsylvania Üniversitesi'nden Gary Bernstein şu ifadelere yer verdi;

'Belki de şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı keşfetme ayrıcalığına sahibiz.'

Haberin Devamı

DÜNYA NE KADAR HAZIR?

Bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpıyor.

Bilim insanları böyle bir durumda asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda fikir birliği yaptı.

Elimizdeki teknoloji ile böyle bir duruma karşı etkisiz kaldığımızın altını çizen ekip tek çözümün çarpışma bölgesinin erkenden tahliye edilmedi olduğunu bildirdi.

Bu da on milyonlarca kişinin evlerini hatta ülkelerini terk etmeleri anlamına, başka bir deyişle gezegenimizin en büyük mülteci krizi anlamına geliyor.