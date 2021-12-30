Cristiano Ronaldo'nun heykeli Hindistan'ı ikiye böldü

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Futbolun son derece popüler olduğu Hindistan'ın Batı Goa eyaleti yetkilileri, heykelin gençlere ilham vereceğini umuyor.

Ancak Goa aynı zamanda eski bir Portekiz kolonisi ve bağımsızlığını kazanmasının üzerinden sadece 60 yıl geçti.

FUTBOLCULARIMIZ ONURLANDIRILMALI

Heykeli eleştirenler, özellikle de Hindistan milli takımının eski ve şimdiki üyeleri, yerel futbolcuların onurlandırılması gerektiğini söylüyor.

IANS Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, bir bölge sakini verdiği demeçte, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi insanlarımızla gurur duymayı öğrenmeliyiz" dedi.

Times of India gazetesi de, heykelin açılışı sırasında bazı insanların siyah bayraklarla protesto gösterisi yaptığını bildirdi.

Portekiz milli futbol takımı Goa'da oldukça popüler ve sömürge geçmişi nedeniyle Goalıların ülkeyle bağı hala devam ediyor.

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Birçok Goa'lı Portekiz'de yaşamış veya orada aile kurmuş.

Ancak eyaletteki bazı insanlar, Goa'nın Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasının 60. yıl dönümü kutlamaları sürerken Ronaldo heykeli dikmenin hakaret olduğunu düşünüyor.

IANS'ın aktardığına göre, sağcı aktivist Guru Shirodkar, "Bu yıl bir Portekizli futbolcunun heykelini dikmek saygısızlıktır. Bunu kınıyoruz" dedi ve ekledi:

RONALDO HALA AÇIKLAMA YAPMADI

Hükümet partisi Bharatiya Janata (BJP) bölge milletvekili Michael Lobo, heykelle birlikte çekildiği bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

Lobo, heykelin "gençlerin isteği üzerine" ve onlara "futbolu daha yükseklere taşımaları için" ilham vermek adına kurulduğunu söyledi.

Hindistan'ın en popüler sporu kriket olsa da, futbol ve özellikle İngiltere Premier Ligi ülkenin belirli kesimlerinde büyük ilgi görüyor.

36 yaşındaki Ronaldo, heykel hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.



2017'de Portekiz'deki Madeira Havaalanı'nda inşa edilen bir Ronaldo büstü de geniş çapta alay konusu olmuş, daha sonra değiştirilmişti.