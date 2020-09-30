Çözün basit: Ermenistan çekilecek

Çavuşoğlu beraberinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’e dün dayanışma ziyaretinde bulundu. Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, dün ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Dağlık Karabağ ve Ermenistan’ın saldırganlığını telefonda görüştüğünü belirtti ve şunları söyledi: “Meselenin çözümü basit. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadığı sürece bu sorun çözülmez. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve birliği konusunda BM, Avrupa Konseyi ve AGİT kararları ortada. Tüm bunlara rağmen AGİT Minsk grubu üçlüsü, eşbaşkanları somut hiçbir adım atmadı. Sorunun somut şekilde çözülmesini istiyoruz. Türkiye olarak, iktidara geldiğimizden bu yana siyasi çözüm konusunda çok çaba sarf ettik. Bu çabalarımızın bir faydası olmadı.”

KURTULMUŞ: ORTADA HAKSIZLIK VAR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Türkiye’nin her platformda, her hal ve şart altında Azerbaycan’ın yanında olduğunu yineleyerek, “Ortada bir haksızlık var. Ermenistan işgalciliğinin yanı sıra şımarık bir tarzla açık bir saldırıda bulunmuştur. Azerbaycanlı bir kardeşimize yapılan saldırı, Türkiye’de 83 milyona yapılmış bir saldırıdır. Gereğini yerine getirmek için sahada masada olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz” dedi.