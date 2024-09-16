Covid XEC: Avrupa ve dünya genelinde yayılan yeni ve 'daha güçlü' varyant... Uzmanlar 'daha yeni başlıyor' uyarısında bulundu

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İlk olarak Haziran ayında Almanya'da görülen koronavirüs varyantı Covid XEC, dünya genelinde hızla yayılmaya başladı.

Üç kıtada 15 ülkede tespit edilen Covid XEC varyantı hakkında "daha güçlü ve yeni başlıyor" uyarısında bulunan uzmanlar, varyantın havaların soğuması ile baskın hale gelebileceğini söyledi.

ABD merkezli Scripps Research Translational Enstitüsü Direktörü Eric Topol, "Dünya çapında ve ABD'de yeni başladı. Yeni bir virüs dalgasının başlaması birkaç ay sürecektir. Bir sonraki varyant bu gibi duruyor" dedi.

ABD merkezli sağlık bakım şirketi Kaiser Permanente'nin Güney Kaliforniya Bulaşıcı Hastalıklar Bölge Şefi Dr. Elizabeth Hudson, varyantın Batı Avrupa'da rapor edildiğini belirtirken burada hızla yayıldığını ancak ABD'de aynı yayılma hızında olmadığını söyledi.

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KS.1.1 ve KP.3.3 varyantlarının karışımı olan Covid XEC, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıklarda görülen semptomlara benzer semptomlara neden oluyor.

Covid XEC'in semptomları arasında; yüksek ateş, sürekli öksürük, tat veya koku alma duyusunda kayıp, nefes darlığı, yorgun veya bitkin hissetme yer alıyor.

İngiltere'de, Covid-19 vakalarında artış yaşanırken 30 Ağustos'a kadar 102 ölüm gerçekleşti.