Covid-19 aşısının bir faydası daha... Tek dozdan sonra bile hissedilen rahatlama!

Koronavirüs aşısı virüsle temasa girerseniz sizi ciddi şekilde hastalanmaktan veya ölmekten koruyor.Bu zaten başlı başına aşının en harika yanı da bu. Ancak yayınlanan bir yeni araştırma, aşının göz ardı edilmemesi gereken bir başka çarpıcı yararına işaret etti. Aşı kişilerin ruh sağlıklarında önemli gelişmelere neden olabiliyor.

DEPRESYON BELİRTİLERİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

PLoS One dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, Aralık 2020 ile Mart 2021 arasında herhangi bir koronavirüs aşısının ilk dozunu alan kişileri takip etti. Araştırmada, aşı yaptıranların, henüz aşılanmamış olanlara göre hafif veya şiddetli depresyon belirtileri gösterme olasılığının daha düşük olduğu tespit edildi.

Ruh sağlığının da fiziksel sağlık kadar önemli olduğu düşünülürse, artık herkesin aşı olmak için bir sebebi daha olduğu söylenebilir…

PANDEMİ İNSANLARIN RUH SAĞLIĞINA NASIL ZARAR VERDİ

Hoffpost'ta yer alan habere göre, salgının son 18 ayı boyunca çeşitli noktalarda gerçekleştirilen ulusal anketler, ruh sağlığı sorunlarında endişe verici artışlara işaret ediyor ve bu artışlar genellikle vaka artışlarıyla aynı zamana denk geliyor.

KRONİK STRES ULUSAL BİR KRİZ

Uzmanlar, pandemi başladığından bu yana, Amerikalının kronik stresinin katlandığı konusunda uyarılarda bulundu ve bunun “ulusal bir kriz” olduğunu ifade etti.

Örneğin 2020 yazında, yaklaşık her 10 Amerikalıdan 4'ü ruh sağlığı sorunları veya madde bağımlılığı ile mücadele ederken bu oran, pandemi öncesinde yaklaşık 10 yetişkinden 1'i şeklindeydi.

Kaiser Aile Vakfı Şubat ayı raporunda, “Salgın öncesinde olduğu gibi, genel sağlığı kötü olan (fiziksel ve ruhsal anlamda) yetişkinler, genel sağlığı iyi olan yetişkinlere göre daha yüksek oranda kaygı ve/depresyon belirtileri bildirmeye devam ediyor” uyarısında bulundu.

AŞI NEDEN YARDIMCI OLABİLİR?

Elbette ki, yaygın iş kayıplarından yalnızlığa kadar, salgın sırasında ruh sağlığı sorunlarının artmasının birçok nedeni var.Yeni çalışma, aşı olmak için kollarını sıvayan insanların neden ruh sağlıklarında olumlu gelişmeler yaşadığını tam olarak söyleyemese de, uzmanlar bunun muhtemelen tüm faktörlerin bir kombinasyonu olduğunu ifade ediyor.

DAHA AZ ENDİŞE, SOSYAL OLARAK DAHA AKTİF

Araştırmacılar, aşı olan kişilerin enfeksiyon kapma konusunda daha az endişe duymaya başladıklarını, böylece sosyal olarak daha aktif olduklarını veya yeni iş fırsatlarını deneme şansı bulabildiklerini ifade ediyor. Önceki çalışmalar, pandemi sırasında izolasyonun insanların ruh sağlığında önemli bir faktör olduğunu gösteriyor; bu da tıp insanlarının neden bu sonbaharda çocukları sınıflara geri döndürmek için yoğun bir propaganda yaptıklarını açıklıyor.

Yeni bulgular hiçbir şekilde aşılamanın her derde deva olduğunu veya milyonlarca insana ihtiyaç duydukları ruh sağlığını sağlayacağını öne sürmüyor ancak uzmanlar aşılamanın genel ruh sağlığı üzerine olan olumlu etkisinin, aşılanmamış insanlara da yayılabileceğinden ve tahmin edilenden daha büyük olabileceğini belirtiyor.

Bu da aşının sadece kendi sağlığımızla değil hepimizin sağlığıyla ilgili bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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