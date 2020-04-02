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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 17:36,Son Güncelleme:/

Covid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi açıklandı

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Covid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi açıklandı
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Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıyan bir anne, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesiminde Covid-19 testi pozitif olan hamile kadın 31 Mart'ta doğum yaptı. 

Doktorlar, 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, bebeğe yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.  

Hastane yetkilileri, gözetim altında tutulan bebeğe bir hafta içerisinde yeni bir test yapılacağını ve testin negatif çıkması halinde bebeğin taburcu edileceğini belirtti.

Annenin Covid-19 taşımasına rağmen herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden yetkililer, kendisine yapılan bir testin negatif çıktığını ve 3 Nisan'da bir test daha yapılacağını vurguladı.

Yetkililer, ikinci testin de negatif çıkması halinde, annenin bebeğiyle temas kurmasına izin verileceğini kaydetti.

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