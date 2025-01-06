Covid-19'dan sonra HMPV! Çin'den yayılmaya başladı

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Çin'de solunum yoluyla bulaşan virüs vakalarında yaşanan artış, hastanelerin aşırı kalabalıklaşmasına ve takip tedbirlerinin alınmasına sebep olurken yeni bir salgın endişesine yol açtı.

İnsan metapnömovirüsü (HMPV) olarak tanımlanan virüs, Çin'in kuzey eyaletlerinde, özellikle de çocuklar arasında vakaların artmasına neden oldu.

Kızamık ve kabakulak ile aynı aileden olan HMPV'nin hem üst hem de alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabildiği bildirildi. HMPV'nin belirtileri arasında öksürük, burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı, hırıltılı solunum, döküntü ve nefes darlığı yer aldığı ifade edildi.

Daha ciddi vakalarda ise, HMPV kaynaklı bronşit veya zatürre yaşandığı vurgulandı. Virüsün, enfekte bir kişiyle doğrudan temas veya eşyaların yüzeylerine dokunulma yoluyla bulaştığı aktarıldı.

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ÇİN'DEN AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 14 yaş altı çocuklarda görülen vakalardaki artış nedeniyle dikkatleri üzerine çeken HMPV'ye karşı vatandaşlara ve turistlere güvence verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao, HMPV virüsüne ilişkin “Solunum yolu enfeksiyonları kış mevsiminde zirve yapma eğilimindedir. Hastalıkların bir önceki yıla kıyasla daha az şiddetli olduğu ve daha küçük ölçekte yayıldığı görülüyor” açıklaması yaptı.

Mao, “Sizi temin ederim ki Çin hükümeti Çin vatandaşlarının ve Çin'e gelen yabancıların sağlığını önemsemektedir. Çin'de seyahat etmek güvenlidir” dedi.

Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi kısa bir süre önce, kış aylarında HMPV de dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) durumu küresel bir sağlık acil durumu olarak işaretlenmemişti.

HONG KONG, TAYVAN, HİNDİSTAN

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, vaka görüldüğünü bildirirken virüsün çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için daha yüksek risk taşıdığını belirtti.

Hindistan Tabipler Birliği (IMA) Banjara Hills Başkanı Prabhukumar Challagali, vakaların bildirildiğini ifade etti. Challagali, virüsün soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomlara neden olan HMPV'nin kış mevsiminde öncelikle yaşlıları ve çocukları etkilediğini vurguladı.

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Tayvan ve Hindistan'ın yanı sıra Hong Kong'da ve Kamboçya'da da HMPV virüsü vakaları bildirildi.

"GİZEMLİ DEĞİL HER YIL GÖRÜYORUZ"

Hindistan'da yetkililer, HMPV'nin “diğer solunum yolu virüsleri gibi” olduğu için paniğe gerek olmadığını söyledi.

Hindistan'ın Haydarabad şehrindeki doktorlar, virüsün ne yeni ne de olağandışı olduğunu belirtti.

Çocuk doktoru Sivaranjani Santosh, “HMPV gizemli bir virüs değil. Her yıl, genellikle Temmuz ya da Ağustos ayından Aralık ya da Ocak ayına kadar görüyoruz” dedi.