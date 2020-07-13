"Covid-19'a inanmıyorum" dedi, virüs yüzünden öldü

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olmayı sürdüren ABD'de inanılmaz bir olay yaşandı.

Texas eyaletinin San Antonio şehrinde bir adam komplo teorilerine inanarak Covid-19'un bir aldatmaca olduğunu iddia ediyordu.

ABD'nin birçok eyaletinde düzenlenen 'virüs bulaştırma partileri'nden birine katılan adamın virüs testi pozitif çıktı.

Kimliği açıklanmayan 30'lu yaşlardaki adam Covid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendiğinde yanında bulunan hemşireye "Virüsün bir aldatmaca olduğunu sanmıştım ama yanılmışım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

San Antonio'daki Methodist Hastanesi'ne kaldırılan adamın hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastane doktorlarından Dr Jane Appleby yaptığı açıklamada hayatını kaybeden adamın koronavirüs bulaştırma partilerinden birine katıldığını ve hasta olup olmayacağını görmek istediğini belirtti. Appleby "Kimseyi endişelendirmek istemem ama virüs hiçbirimizi ayrımıyor ve hiçbirimiz ona karşı yenilmez değiliz. Toplumun bu işin ciddiyetini anlaması için bu tür olayların yaşanmasının gerekmesi çok üzücü" açıklamasını yaptı.

ABD'nin başta Alabama ve Texas olmak üzere bazı eyaletlerinde koronavirüs bulaştırma partileri düzenlendiği, bu partilerde para toplanıp virüs kapan kişiye verildiği haberleri geçtiğimiz hafta oldukça ses getirmiş, yetkililer tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.