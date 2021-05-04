Covid-19 zirve yaptı

Zorunlu tahliye edilen dağcılar, Everest’te salgına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi. Salgının başlamasında sonra tırmanışlara geçen ay yeniden izin veren Nepal hükümeti, dağdaki duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu yıl 300’den fazla dağcı tırmanış için başvuruda bulundu.

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