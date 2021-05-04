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Dünya
Haber Giriş: 04.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Covid-19 zirve yaptı

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Covid-19 zirve yaptı

Koronavirüs, 8 bin 848 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dağı olan Everest’i de esir aldı. Everest Ana Kampı’nda 15 Nisan tarihinde görülen ilk koronavirüs vakasının ardından yaklaşık 30 dağcı helikopterle tahliye edildi.

Zorunlu tahliye edilen dağcılar, Everest’te salgına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi. Salgının başlamasında sonra tırmanışlara geçen ay yeniden izin veren Nepal hükümeti, dağdaki duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu yıl 300’den fazla dağcı tırmanış için başvuruda bulundu.

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