COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda olan Boris Johnson bu görüntüsüyle olay yaratmıştı

COVID-19 pandemisi ile ilgili yaptığı açıklamalarla dünya gündemine oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu kötüleşerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Başbakan Johnson, COVID-19 pandemisinin başlarında "Geçen gece birkaç corona virüs hastasının olduğu bir hastanedeydim. Hastalarla el sıkıştım ve el sıkışmaya devam ediyorum." açıklamasında bulunarak dünyanın gündemine oturmuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Johnson'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Durumu git gide kötüleşen başbakan dün geç saatlerde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Boris Johnson’ın Londra’da belediye başkanlığı görevini yaparken bir marketten tek başına alışveriş yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Görüntülerin yakın zamanda kaydedildiğini düşünenler sosyal medyada İngiltere Başbakanı Johnson'ı corona virüse karşı gerekli tedbiri almamakla eleştirdi.

Johnson’ın salgından önce çekilen görüntülerinde bisikletle tek başına Iraklıların işlettiği bir marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Yanında korumaları olmadan alışverişini tamamlayan Johnson kasada ödeme yaparak bisikletine doğru ilerliyor ve kendisiyle fotoğraf çekmek isteyenleri kırmayarak herkesle tokalaşıp uzaklaşıyor.