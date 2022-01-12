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Kovid-19 kurtarma operasyonu... 18 ay mahsur kaldıktan sonra böyle kurtarıldılar

#Yeni Zelanda#Koronavirüs#Kurtarma Operasyonu
Kovid-19 kurtarma operasyonu... 18 ay mahsur kaldıktan sonra böyle kurtarıldılar

Koronavirüs sadece milyonlarca insana bulaşmak ve birçok hayatı söndürmekle kalmadı, dünya çapınca sayısız insanın bulundukları yerden ayrılamadan karantinalara yakalanmasına ve mahsur kalmasına da neden oldu. Bunun son örneği olarak bir buçuk yıldır Singapur'da mahsur kalan iki kişi akılalmaz bir donanama operasyonuyla kurtarıldı.

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Yeni Zelanda donanması, Kovid-19 nedeniyle Singapur'da 18 aydır mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak için alışılmadık bir görev gerçekleştirdi.

Tıbbi durumları ikilinin Yeni Zelanda'ya uçmasına elvermiyordu ve gittikçe azalan bütçeleri Singapur'da kalmalarını da zorlaştırmıştı.

Resmi Bilgi Yasası kapsamında yayınlanan belgelere göre, görev, Yeni Zelanda'nın Singapur yüksek komisyonundan bir danışmanının, pozisyonlarının "çok benzersiz" olduğunu söyleyip çift adına aracılık etmesinden sonra gerçekleşti.

Durumu ilk olarak Stuff tarafından bildirilen çift, o sırada Singapur'da yenilenmekte olan HMNZS Canterbury'de seyahat etmek için özel bir muafiyet aldı.

Gemi, Kasım 2021'de Singapur'dan ayrıldı. Yolculuk 19 gün sürdü, yani çiftin Yeni Zelanda'ya vardıklarında karantinaya alınması gerekmedi.

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Ancak açıklanan hükümet e-postaları, misyonun uygunsuz bir emsal oluşturabileceği endişesini gösteriyor. E-postada "Bu durum ancak gemide boş yer ve gerekli tıbbi personel varsa içimiz rahat eder." deniliyor.

Kovid-19 kurtarma operasyonu... 18 ay mahsur kaldıktan sonra böyle kurtarıldılar

Öte yandan bu kaygı belirten yazışmalara rağmen durumun detaylarının belirtilmemesi soru işaretleri ve kaygı yarattı.

Yeni Zelanda, salgının başından bugüne kadar koronavirüs konusunda aldığı sıkı tedbirler ve aşılamaz karantina kurallarıyla gündeme gelmişti.

Ancak bir yetkili misyonu: “Güneydoğu Asya'dan Yeni Zelandalıların Dunkirk tarzı bir tahliyesi değil.” şeklinde yorumladı.

Yeni Zelanda dışişleri bakanlığı, davanın "çok özel ve olağandışı koşullar" içerdiğini belirtti ve daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

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#Yeni Zelanda#Koronavirüs#Kurtarma Operasyonu

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