Covid-19 bu sefer hastalığa çare olacak... Kanseri Covid yenecek

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ABD’li araştırmacılar, COVID enfeksiyonu ile tümörlerin boyutunun küçülmesine yol açan kanser gerilemesi arasında inanılmaz bir bağlantı buldu. Hayvan ve insan dokularını kullanan biliminsanları, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün RNA moleküllerinin, bağışıklık sisteminde kanser karşıtı özelliklere sahip özel bir hücrenin gelişimini tetiklediğini gözlemledi. Bilim insanlarına göre, “uyarılabilen klasik olmayan monositler” veya “I-NCM’ler” diye bilinen bu özel hücreler kanser hücrelerine saldırıyor. Araştırmacılara göre bu keşif, kanser tedavisi için yeni bir yol açıyor. Bu hücreler, mevcut tedavilere dirençli kanserlerin tedavisinde kullanılabilir.

İLERLEMİŞ KANSER VAKALARI İÇİN UMUT

COVID-19 tarafından aktive edilen hücrelerin kanserle savaşmak için ilaçla uyarılabileceğini bulan biliminsanları, özellikle melanom, akciğer, meme ve kolon kanseri için yanıt gördüklerini kaydetti. Araştırmanın henüz erken aşamalarda olmasına ve etkinliğinin sadece hayvanlarda incelenmesine rağmen, bu yaklaşımın diğer tedavilere yanıt vermeyen ilerlemiş kanserli hastalara fayda sağlamak için kullanılabileceğine dair umut verdiği aktarıldı. Özel hücreler geliştirilerek geleneksel tedavi yöntemlerinden sonuç alamamış kanser hastaları için potansiyel olarak yeni bir yol oluşturabilir.