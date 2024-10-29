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Coşkulu kutlama: ABD'li belediye, 29 Ekim'i "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etti

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#Abd#Plano#29 Ekim
Coşkulu kutlama: ABDli belediye, 29 Ekimi Türkiye Cumhuriyeti Günü ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 08:42

ABD'de Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etti, Cumhuriyet'in 101. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

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Texas'taki Türk toplumunu temsil eden "Turkish Society of Texas (TURKSOTX)" derneği tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kutlama gecesi düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı gecede, sanatçı Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası sahne aldı.

Dansçılar tarafından harmandalı ve zeybek gösterisinin de sunulduğu gecede, ilkokul öğrencisi Anastasia Nassar, İstiklal Marşı'nın tüm mısralarını ezbere okudu.

Ayrıca geceye katılan Plano Belediye Başkanı Muns, 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan ettiğini duyurdu.

Muns'un imzasıyla yayımlanan deklarasyonda, Türk-Amerikan topluluğunun, Plano'nun çeşitliliğinde önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Deklarasyonda, "Ben, Plano Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim salı gününü, Plano'da Türkiye Cumhuriyeti Günü olarak ilan ediyor ve bu vesileyle tüm vatandaşları bu yüzyıllık yıl dönümünü kutlamak üzere bana ve Plano Belediye Meclisi'ne katılmaya davet ediyorum." ifadesi kullanıldı.

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#Abd#Plano#29 Ekim

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