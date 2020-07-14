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Dünya
Reuters
Haber Giriş: 14.07.2020 - 08:32,Son Güncelleme:

Coronavirüs nedeniyle Kaliforniya'da okullar ve iş yerleri kapatılacak

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Coronavirüs nedeniyle Kaliforniya'da okullar ve iş yerleri kapatılacak
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Kaliforniya'da koronavirüs vakalarının çok hızlı artması nedeniyle vali iş yerleri ve okulların kapatılması talimatını verdi.

California valisi Pazartesi günü koronavirüs vakalarının ve hastaneye yatan sayısının artmasıyla yeni kısıtlamalar getirirken, eyaletin Los Angeles ve San Diego'daki en büyük iki okul bölgesinde çocukların Ağustos'ta evde kalacağını açıkladı.

Demokrat Vali Gavin Newsom barların kapatılması ve restoranlar, sinema salonları, hayvanat bahçeleri ve müzelerin iç mekan faaliyetlerini durdurması talimatını verdi. Spor salonları, kiliseler ve kuaförler salgından en kötü etkilenen 30 vilayette kapatılacak.

Newsom, basın açıklamasında "Bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunana kadar COVID-19'un kısa zamanda hiçbir yere gitmeyeceğini farketmek hepimizin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

Vali bu adımın California'nın bazı kırsal vilayetlerinde hastanelerin dolmasına sebep olan koronavirüs vakalarındaki artışı durdurmak için önemli olduğunu söyledi.

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