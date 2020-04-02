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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Corona Virüsü'nden ölenlerin sayısı Hollanda'da 1339'a yükseldi

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Corona Virüsü'nden ölenlerin sayısı Hollanda'da 1339'a yükseldi
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Hollanda'da yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 166 artarak 1339'a çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 1173 olan ölü sayısı 166 artarak 1339'a, 13 bin 614 olan vaka sayısı ise 1083 artışla 14 bin 697'e çıktı.

Vakaların 160’ının çocuk olduğu ve bunların 45’inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son 24 saatte 625, salgının başından bu yana ise 5 bin 784 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da 1143 Kovid-19 hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

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