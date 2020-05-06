MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCorona Virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da okullar açıldı
GeriDünya Corona Virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da okullar açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:03,Son Güncelleme:

Corona Virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da okullar açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Corona Virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da okullar açıldı
Abone Olgoogle-news

Çin'in virüs merkezi Wuhan kentinde öğrenciler okula döndü. Öğrencilerin maske taktığı okullarda derslikler sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Çin'de Corona Virüs salgınının ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde okullar açılmaya başladı. Wuhan’ın Hubei bölgesinde, öğrenciler ders başı yaptı. Okula girişleri sırasında termal kamera ile ateşleri kontrol edilen öğrenciler maske takarak dersleri dinledi. Sosyal mesafeye dikkat eden öğrenciler, birkaç metre aralıklarla oturdu.

Lise ve üniversite öğrencileri ders başı yaparken ilkokul öğrencilerinin okula döneceği tarih henüz netlik kazanmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle