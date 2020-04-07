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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:33,Son Güncelleme:/

Corona Virüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

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Corona Virüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
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Dünyayı kasıp kavuran Corona Virüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi.

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  • Corona Virüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
  • Corona Virüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
  • Corona Virüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
  • Corona Virüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD’deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Corona Virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi.

ABD’de Corona Virüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi. NIAID’in paylaştığı fotoğraflarda, Corona Virüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.

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