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İHA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 15:47,Son Güncelleme:/

Corona Virüsü Vatikan'a da sıçradı

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Corona Virüsü Vatikan'a da sıçradı
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Vatikan'da ilk Corona Virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerindeki bir hastanın Corona Virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ilk Corona Virüsü vakasının ardından kliniklerdeki hizmetlerin dezenfekte çalışmaları nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bruni, acil servis hizmetlerinin devam edeceğini ve Vatikan'ın İtalyan sağlık yetkililerini bilgilendirdiğini kaydetti.

Öte yandan İtalya'nın başkent Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'da, Papa Francis'e  Corona Virüsü şüphesiyle yapılan testin sonucu negatif çıkmıştı.

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