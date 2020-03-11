Corona Virüsü salgınında ölü sayısı 4 bin 284'e yükseldi

Corona Virüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 463'e yükselirken; vaka sayısı da 9 bin 172'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 291'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 291'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 8 bin 42'ye çıktığını bildirdi.

ABD'DE 21 ÖLÜ, 533 VAKA

ABD'de de Corona Virüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1037 vakanın bulunduğu ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin Washington, California, Florida ve New Jersey eyaletlerinden olduğu belirtildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 1565'e yükselirken; 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 1784 kişide virüs tespit edildiği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 1695 kişide virüs tespit edildiği; 35 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.