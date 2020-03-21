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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

Corona Virüsü salgınında bilanço artıyor: 11 bini aştı

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Corona Virüsü salgınında bilanço artıyor: 11 bini aştı
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Dünya genelinde yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip Corona Virüsü yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1433 kişi hayatını kaybetti.

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