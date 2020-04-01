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Dünya
Vahdet AYAZ, (DHA)- fotoğraf: REU
Haber Giriş: 01.04.2020 - 16:20,Son Güncelleme:/

Corona virüsten ölen kadından büyük fedakarlık

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Corona virüsten ölen kadından büyük fedakarlık
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Belçika’da 90 yaşındaki Suzanne Hoylaerts, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Koronavirüsten hayatını kaybeden kadının doktorlara, "Yapay solunum cihazı kullanmak istemiyorum. Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım" dediği belirtildi.

Belçika’nın Leuven kentinin doğusundaki Binkom kasabasında yaşayan 90 yaşındaki Suzanne Hoylaerts, 20 Mart’ta koronavirüs semptomları göstermesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Karantina altında tedavisi süren Hoylaerts, koronavirüse bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 22 Mart’ta yaşama gözlerini yumdu.

'SOLUNUM CİHAZINI GENÇLER İÇİN SAKLAYIN'

Yerel medya, yaşlı kadının solunum cihazını reddederek büyük bir fedakarlık yaptığını duyurdu.

Belçika medyasındaki habere göre Hoylaerts, kendisine solunum cihazı takmak için hazırlık yapan doktorlara, "Solunum cihazını kullanmak istemiyorum. Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım" dedi. Hoylaerts’in kızı Judith ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Ona veda edemedim. Cenazesine bile katılamadım" ifadelerini kullandı.

BELÇİKA’DA SON DURUM

Fransa ve Almanya arasında yer alan Belçika’da 13 bin 964 kişide koronavirüs tespit edilirken; 828 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Corona virüsten ölen kadından büyük fedakarlık

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