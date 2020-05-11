Corona Virüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 500 bin 181 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (256 bin 336), İspanya (176 bin 439), Almanya (145 bin 600), İtalya (105 bin 186), İran (86 bin 143) ve Çin (78 bin 144) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 92 bin 691'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 196 bin 193'e ulaşırken, virüs nedeniyle 284 bin 33 kişi hayatını kaybetti.