Corona Virüs tedbirleri denetiminde görevli köpeğe kimlik kartı verildi

Manila Belediyesi, her gün ön saflarda hizmet veren ve salgın tedbirlerini denetleyen polis güçleriyle birlikte devriyeye çıkan Chi Chi adındaki köpeğe, kimlik kartı verdiklerini açıkladı. Polislerin sevgilisi haline gelen Chi Chi, yorulmadan her gün Manila Belediyesi'ne bağlı küçük bir yerleşim yerinin etrafında polislerle devriye geziyor. Belediye yetkilileri ise köyde çok sevilen Chi Chi’ye hizmetlerinden dolayı “ön saflarda hizmetli” kimlik kartı verildiğini açıkladı.